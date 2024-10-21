FishStat пригласит на платформу пользователей из Китая

На выставке в Циндао цифровая экосистема FishStat покажет импортерам из Китая, каким легким может быть процесс покупки и транспортировки рыбы. FishStat полностью готов к работе с Китаем.

Платформа переведена на китайский язык. Работает FishChat с переводом на китайский язык на базе AI. Это значит, что покупатель может задать продавцу вопрос на китайском, а продавец получит его на русском и тут же ответит.

Команда FishStat планирует найти в Циндао своих новых пользователей, то есть новых online-покупателей для продавцов российской рыбы, которые уже пользуются сервисами платформы: возможностью размещать объявления, создавать аукционные закупки, напрямую отвечать заинтересованным покупателям в FishChat, оперативно подбирать оптимальный вариант логистики (Fesco – глобальный партнер FishStat) и хранения. И все это в одном месте. Теперь это возможно!

«FishStat – глобальный сервис в полном смысле этого слова. Не важно, из какой страны наш пользователь, важно только, что он занимается покупкой или продажей рыбы. На платформе есть все, чтобы закрыть сделку максимально эффективно: фильтры в объявлениях, прямой контакт продавца и покупателя, логистика. Мы работаем над внедрением блокчейн в FishStat, что откроет неограниченные возможности для международной торговли. Разумеется, когда все «правила игры» будут понятны участникам рынка», - поделился планами с Fishnews создатель платформы Евгений Карпов.

FishStat в действии покажут на стенде B7-0816. Китайские компании смогут сразу пройти регистрацию и получить тестовый доступ ко всей базе актуальных объявлений о продаже рыбы, логистике и хранению.

Fishstat.ru

Если бы рыба сама выбирала, где продаваться, она выбрала бы FishStat.

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