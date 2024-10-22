Промысел по нескольким видам рыб закрыли до конца года

Минсельхоз выпустил приказ о закрытии до конца года промысла нескольких видов водных биоресурсов. Ограничения предусмотрены для водных объектов Новгородской, Мурманской областей и Красноярского края.

Приказом Минсельхоза от 9 октября 2024 г. № 584 приняты допмеры по регулированию промышленного лова нескольких объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

До конца года закрываются промышленный лов линя в озере Ильмень в Новгородской области, пресноводного окуня в озерах Мурманской области и язя в реках бассейна Енисея в Красноярском крае.

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