Наука следит за состоянием раков Западной Сибири

Сотрудники лаборатории промысловых беспозвоночных Тюменского филиала ВНИРО провели финальные в этом году исследования на водоемах юга области. Объектом изучения стали раки.

Двухнедельная экспедиция охватила семь озер в Тюменском и Нижнетавдинском районах — Андреевское, Грязное, Буторлыга, Липовое, Круглое, Кучаково и Янтыково, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. Работы велись в рамках госмониторинга.

«Пойманных раков мы измеряем: смотрим их вес и промысловую длину, а также определяем пол. В расчете рекомендованного вылова учитываются только промысловые особи, которые превысили в длину 10 сантиметров. Остальных измеряем и отпускаем в водоем на подращивание. Все данные вносим в промысловый журнал», — отметил ведущий специалист лаборатории Евгений Бражников.

Комплексное изучение также включало отбор гидробиологических и гидрохимических проб, измерение температуры, минерализации, прозрачности, pH воды, содержание растворенного в воде кислорода и глубины.

«Собранные данные в дальнейшем будут использованы для расчета рекомендованного объема вылова, который позволит вести промысел без ущерба популяции раков», — подчеркнул заведующий лабораторией Кирилл Куцанов.

Полученный материал был передан в лабораторию. Результаты камеральной обработки позволят оценить запас раков и дать оценку состоянию их популяции в Западно-Сибирском бассейне.

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