На Дальнем Востоке растут уловы минтая, сельди и иваси

Вылов российских рыбаков в начале третьей декады октября превысил 4,1 млн тонн водных биоресурсов. Три четверти этого объема традиционно приходится на Дальневосточный бассейн, где уловы перевалили за 3,1 млн тонн.

По данным Отраслевой системы мониторинга, вылов российских пользователей с начала года составил более 4,1 млн тонн водных биоресурсов.

Предприятия Дальневосточного бассейна освоили почти 3,15 млн тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая превысил 1,75 млн тонн и опережает результаты за аналогичный период 2023 г. на 2,8 тыс. тонн. Положительная динамика также наблюдается на промысле тихоокеанской сельди — 340,1 тыс. тонн (на 51,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее) и сардины-иваси в российской экономзоне — 368,2 тыс. тонн (прирост на 66 тыс. тонн). Вылов трески составил 95,2 тыс. тонн, дальневосточных камбал — 56,8 тыс. тонн.

На Северном бассейне добыто 383,6 тыс. тонн рыбы и других объектов промысла. На счету рыбаков 197,1 тыс. тонн трески, 49,1 тыс. тонн пикши и 51,7 тыс. тонн мойвы (на 28,6 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году).



Вылов по Западному бассейну составил 59,7 тыс. тонн, в том числе 31,5 тыс. тонн шпрота и 19,8 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне освоено 26,7 тыс. тонн, включая 9,2 тыс. тонн хамсы.

Суммарный вылов по Волжско-Каспийскому бассейну достиг 59,5 тыс. тонн. Треть этого объема — 20,7 тыс. тонн — приходится на кильку, еще 14,5 тыс. тонн — на частиковых рыб.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот выловил 417,9 тыс. тонн водных биоресурсов.

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