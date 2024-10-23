Участок для аквафермы в Баренцевом море продадут на электронных торгах

В Архангельской области на электронный аукцион выставили участок для аквакультуры. Стартовая цена лота составляет 810 тыс. рублей.

Организатором торгов выступает Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, заявки на участие принимаются до 22 ноября.

Рыбоводный участок МОБрМ-47 расположен в Баренцевом море. Размер разыгрываемой акватории — 105,5 га. Использоваться участок может как под пастбищное, так и под индустриальное выращивание.

Аукцион планируется провести в электронном формате. Подача предложений о цене начнется 29 ноября. С победителем заключат договор сроком на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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