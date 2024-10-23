Кувейт пополнил список стран — участниц соглашения о рыболовных субсидиях

Еще одна страна Ближнего Востока официально присоединилась к соглашению Всемирной торговой организации о субсидиях в области рыболовства. Документ, подтверждающий это, передал посол республики Нассер Абдулла Аль-Хаен.

Во время церемонии генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что Кувейт стал седьмой страной арабского мира, официально присоединившейся к соглашению о запрете избыточных рыболовных субсидий. Глава организации также обратила внимание, что Кувейт, будучи крупным импортером рыбы и морепродуктов, внесет важный вклад в обеспечение устойчивости морского рыболовства, взяв на себя обязательство по реализации соглашения.

В свою очередь Насер Абдулла Аль-Хаен заявил о готовности республики тесно сотрудничать со всеми членами ВТО для успешной реализации этого важного соглашения.

Кувейт стал четвертым государством Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и 86 членом ВТО, принявшим соглашение, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации. Напомним, что ранее обязательства по рыбацким субсидиям взял на себя Эквадор.

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