Список экспортеров рыбы в Бразилию продолжает расширяться

Надзорные органы Бразилии добавили в список российских поставщиков рыбной продукции на бразильский рынок еще одно рыбоперерабатывающее предприятие.

Секретариат по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии утвердил еще одно российское рыбоперерабатывающее предприятие в качестве экспортера рыбной продукции. Решение принято на основании прошедших инспекций, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Таким образом в настоящее время для поставок на бразильский рынок аттестовано 30 российских компаний по производству и хранению рыбной продукции. В Россельхознадзоре отметили, что работа по расширению перечня экспортеров рыбы в Бразилию будет продолжена.

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