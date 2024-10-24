Ученые АТЭС вместе решают проблему кислородного голодания прибрежных экосистем

Представители девяти стран встретились в Паракасе (Перу), чтобы обсудить проблематику снижения содержания кислорода в прибрежной морской среде. Российские специалисты на постоянной основе отслеживают ситуацию с гипоксией.

Рыбохозяйственную науку России на семинаре в рамках АТЭС представляла ведущий научный сотрудник лаборатории безопасности и качества морского растительного сырья Тихоокеанского филиала ВНИРО Екатерина Караулова.

Эксперты сформировали рекомендации для экономик АТЭС по внедрению лучших практик, связанных с поддержанием достаточного уровня кислорода в прибрежной морской среде, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Содержание растворенного кислорода в воде — важный показатель для аквакультуры и рыболовства. При падении концентрации ниже 2 мг/л (1,4 мл/л) в морской воде начинают происходить заморные явления. Гидробионты, неспособные адаптироваться к новым условиям, гибнут. Глобальная проблема недостатка кислорода (гипоксии) в прибрежных акваториях влияет на жизненные циклы, биомассу, распределение ресурсов промысла и аквакультуры.

Ученые представили доклады о мероприятиях по мониторингу кислорода в Перу, Чили, Китае, России, Мексике, Таиланде, США, Вьетнаме и Малайзии.

Российские ученые проводят регулярный мониторинг гипоксии, отметили в ТИНРО. В дальневосточных морях нашей страны и северо-западной части Тихого океана этот феномен носит сезонный характер, наблюдается в закрытых заливах и бухтах, обусловлен природными факторами.

Ученые сформировали проект дорожной карты по внедрению, оптимизации и поддержанию кислородного мониторинга для применения в рыбном хозяйстве и аквакультуре в странах АТЭС.

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