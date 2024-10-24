Россия и Казахстан договариваются об «осетровом» сотрудничестве

Делегация Минсельхоза Республики Казахстан посетила Астраханскую область. Целью было обсуждение содействия в создании селекционно-генетического центра, а также сотрудничества в воспроизводстве и исследованиях осетровых.

Делегацию сопредельного государства возглавил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию казахстанского Минсельхоза.

Гости ознакомились с работой Лебяжьего осетрового рыбоводного завода Главрыбвода, научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, осетрового крестьянско-фермерского хозяйства «Джантуреев».

Члены делегации встречались с заместителем председателя правительства Астраханской области Казбеком Хадиковым, заместителем руководителя Волжского-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Сергеем Шипулиным.

Стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества по искусственному воспроизводству молоди осетровых видов рыб и помощи в создании селекционно-генетического центра на базе Атырауского осетрового завода.

Как отметили в казахстанском Минсельхозе, «российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос возобновления сотрудничества по совместному исследованию генетической структуры осетровых видов рыб Каспийского бассейна».

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