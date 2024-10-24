Над сельхозстрахованием аквакультуры подумает рабочая группа

Вопросами страхования в аквакультуре займется рабочая группа — такое решение принято по итогам совещания, которое провел зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Обсуждение было посвящено совершенствованию нормативной правовой базы в сфере страхования аквакультуры и оптимизации страховых продуктов для предприятий этой отрасли. В совещании участвовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, общественных организаций страховщиков и рыбоводов.

Как отметил сенатор, поводом для обсуждения стали обращения в Совет Федерации от предприятий аквакультуры, которые сталкиваются с проблемами в сфере сельхозстрахования.

Рыбоводы предлагают расширить перечень страхуемых сельскохозяйственных рисков. Так, генеральный директор рыбоводного хозяйства «Приладожье» из Карелии Андрей Коледа считает, что, прежде всего, необходимо увеличить список заболеваний, на который распространяется механизм господдержки. Соответствующий приказ Минсельхоза, по мнению руководителя предприятия, устарел.

Предлагается включить в список рисков повреждение садкового оборудования, нападение диких животных, вынужденное изъятие застрахованных объектов аквакультуры по предписанию ветеринарной службы, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

Кроме того, указал Игорь Зубарев, предприятия аквакультуры испытывают сложности, когда сталкиваются с кражами рыбы из садков. Им отказывают в возбуждении уголовных дел и оформлении документов, подтверждающих ущерб хозяйству для обращения в страховую компанию. По мнению парламентария, для сохранения рыбы в садках необходимо ввести понятие производственного контроля, изменив федеральный закон.

«Развитие аквакультуры в России — одна из задач, поставленных перед нами президентом. Потребление рыбы населением страны должно вырасти кратно. Для этого нужно создавать условия для предприятий аквакультуры. Сельскохозяйственное страхование должно помогать рыбоводам справляться с трудностями, а не создавать новые проблемы. Будем работать со всеми заинтересованными сторонами над изменением нормативных актов и разработкой законодательной инициативы в сфере производственного контроля в аквакультуре», — сказал зампред комитета СФ.

Напомним, что с 2019 г. механизм страхования с господдержкой распространили на товарную аквакультуру. По данным Национального союза агростраховщиков, в страховании аквакультуры приняли участие Карелия, выступающая безусловным лидером, Ленинградская, Мурманская, Вологодская и Астраханская области. Объем рынка страхования товарной аквакультуры в 2023 г. составил 305 млн рублей, рассказали в пресс-службе объединения. В целом страхование товарной авкакультуры пока носит нишевой характер, отметил президент НСА Корней Биждов.

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