В Дальрыбвтузе разглядели большой потенциал водоросли ульва
Магистрантка Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета предложила инновационный метод выращивания водоросли ульва (Ulva lactuca). На реализацию проекта выделен грант в 1 млн рублей.
Автор идеи — Ксения Богдановская. По ее словам, ульва используется в пищевой промышленности, косметологии и медицине. Водоросль богата белками, клетчаткой, витаминами и минералами, однако пока что она недостаточно популярна в России.
Студентка предлагает крепить канаты с рассадкой к уже установленным гидробиотехническим сооружениям на морских фермах. Такой подход отличается от традиционного японского метода культивации в приливно-отливных зонах.
«Урожай ульвы можно снимать через шесть-восемь месяцев. У нас есть предварительные расчеты, сколько должно получиться зеленой массы, но эксперимент еще продолжается, мы располагаем лишь лабораторным прототипом», — рассказала Ксения Богдановская.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, работа стала одним из победителей конкурса «Студенческий стартап». На реализацию полного цикла проекта выделен грант в один миллион рублей.
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