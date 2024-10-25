В Дальрыбвтузе разглядели большой потенциал водоросли ульва

Магистрантка Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета предложила инновационный метод выращивания водоросли ульва (Ulva lactuca). На реализацию проекта выделен грант в 1 млн рублей.

Автор идеи — Ксения Богдановская. По ее словам, ульва используется в пищевой промышленности, косметологии и медицине. Водоросль богата белками, клетчаткой, витаминами и минералами, однако пока что она недостаточно популярна в России.

Студентка предлагает крепить канаты с рассадкой к уже установленным гидробиотехническим сооружениям на морских фермах. Такой подход отличается от традиционного японского метода культивации в приливно-отливных зонах.

«Урожай ульвы можно снимать через шесть-восемь месяцев. У нас есть предварительные расчеты, сколько должно получиться зеленой массы, но эксперимент еще продолжается, мы располагаем лишь лабораторным прототипом», — рассказала Ксения Богдановская.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, работа стала одним из победителей конкурса «Студенческий стартап». На реализацию полного цикла проекта выделен грант в один миллион рублей.

Читайте также: Микроводоросли помогут освежить воздух в доме

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews