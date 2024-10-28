Глава Приморья пригласил инвесторов КНР поучаствовать в создании нового порта

Приморский край готов предложить бизнесу Китая конкретные проекты для вложений, заявил губернатор Олег Кожемяко на открытии российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.

Форум стартовал в городе Шэньян (провинция Ляонин) в Китае, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

После открытия границ в 2023 г. регион начал активно восстанавливать связи с Китаем, отметил губернатор Олег Кожемяко. «В результате совместной работы по итогам прошлого года торговый оборот между Китаем и Приморьем вырос на 14% и достиг 8,6 млрд долларов — это почти половина торгового оборота Дальнего Востока России с Китаем. Приморье — крупнейший мультимодальный контейнерный хаб. Здесь обрабатывается каждый второй морской контейнер России», — заявил глава края.

Он отметил положительную роль для бизнес-контактов открытия представительств Приморья в Даляне и Харбине.

«Знаю, что провинция Ляонин планирует открыть свое представительство в Приморском крае. Мы поддерживаем эту инициативу», — добавил губернатор.

Среди возможных областей для участия китайских инвесторов названа реализация проектов по расширению портовых мощностей и строительству нового современного международного порта, чтобы увеличить возможности перевалки грузов предприятий Китая.

Как отмечают власти Приморского края, регион готов наращивать объемы экспорта меда, зерна, сои, кукурузы, мяса, молока, рыбной продукции, высокотехнологичных пищевых и кормовых биокомплексов, а также продукции лесопереработки.

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