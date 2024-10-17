Рыбопромышленники Приморья обсудили с сенатором возможности для укрепления отрасли

Какие решения могли бы поддержать рыбную отрасль, в том числе в работе на международном рынке, стало главной темой встречи члена Совета Федерации Людмилы Талабаевой с представителями Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Государство ставит перед рыбной промышленностью серьезные задачи по развитию на мировом рынке, объяснил выбор основных вопросов президент АРПП Георгий Мартынов. К началу следующего десятилетия экспорт продукции агропромышленного комплекса должен вырасти как минимум в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 г., а рыбные товары играют в поставках продукции российского АПК большую роль (рыба — ключевых позиций аграрного экспорта, вместе с зерновыми и масложировой продукцией).

В сентябре совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья наметил проблематику, которую хотелось бы поднять на федеральном уровне — с участием сенаторов.

Так, рыбопромышленники Приморского края предлагают проработать вопросы классификации рыбы и морепродуктов в таможенных целях — от этого напрямую зависят подходы к таможенной стоимости.

Поднимают в отраслевом сообществе и тему влияния ставок сбора за пользование водными биоресурсами на конкурентоспособность российской продукции. Эксперты посчитали, что предполагаемая индексация ставок в 2025 г. добавит к платежам порядка 2 млрд рублей.

Обсуждались на встрече с сенатором и проблемы сохранения узкоспециализированных промыслов: осуществляющие их предприятия столкнулись с трудностями при изменении регулирования, сообщает корреспондент Fishnews.

Возможности для укрепления отрасли можно было бы рассмотреть на площадке Совета Федерации, считают в ассоциации. Людмила Талабаева отметила, что такое обсуждение можно было бы организовать на заседании рабочей группы по вопросам рыбохозяйственного комплекса, созданной профильным комитетом СФ.

«Рыбную отрасль очень важно сохранять и развивать. Это системообразующее направление для целого ряда российских регионов. Значимую роль отрасль играет и в жизни Приморского края. И я убеждена: необходимо слушать и слышать представителей предприятий», — прокомментировала Людмила Талабаева.

Ранее совместно с ассоциацией сенатор проработала и тематику обеспечения рыбной продукцией внутреннего рынка.

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