Подозрительное происхождение рыбопродукции станет сигналом для ветнадзора

Минсельхоз внес изменения в перечень индикаторов риска для федерального государственного ветеринарного контроля (надзора). Тревожным признаком для контролеров должно послужить появление у производителя рыбопродукции сырья, по которому у него нет информации в профильной ФГИС.

Министерство сельского хозяйства дополнило список индикаторов риска при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора). Напомним, что срабатывание индикатора риска само по себе не является нарушением, но с высокой вероятностью говорит о нарушениях. Индикаторы риска используются для принятия решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия.

Теперь для ветконтроля тревожным сигналом будет выявление в течение двух месяцев подряд двух и более фактов оформления ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию, изготовленную одним производителем из водных биоресурсов, информации о которых у этого производителя нет в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Обнаружение, опять же, предполагается по данным ФГИС.

Новый приказ Минсельхоза вступит в силу с 5 ноября.

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