Для досудебного обжалования в сфере выдачи разрешений установили график

Правительство установило сроки ввода обязательного досудебного обжалования решений и действий госорганов в рамках осуществления разрешительной деятельности. Самый ранний запуск предусматривается уже с 1 сентября нынешнего года.

Перечень видов разрешительной деятельности со сроками запуска досудебного обжалования предусмотрен распоряжением правительства от 17 августа 2024 г. № 2229, сообщает корреспондент Fishnews.

«Если заявитель захочет оспорить действия разрешительных органов, ему надо будет оставить жалобу на «Госуслугах», — рассказали в пресс-службе кабмина.

С сентября нынешнего года досудебное обжалование предусматривается, например, для выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию при создании и реконструкции объектов инфраструктуры Арктической зоны или территории опережающего развития (федеральное ведомство — Минвостокразвития). В сфере деятельности Минсельхоза — для выдачи разрешений на импорт племенной продукции, в части МЧС — на госрегистрацию маломерных судов. В части Росводресурсов и региональных органов власти — для принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. В области функционала Россморречфлота — по оформлению и выдаче паспортов моряка (удостоверений личности моряка), в том числе для рыбопромысловых судов, и другим услугам. Для Росприроднадзора — для организации и проведения государственной экологической экспертизы и других услуг.

В перечень для досудебного обжалования с 1 сентября вошел целый ряд госуслуг Росрыболовства — выдача разрешений на вылов; разрешений на экспорт и импорт осетровых и продукции из них (в том числе икры); согласование хозяйственной деятельности; заключение договора пользования водными биоресурсами; заключение договора пользования рыболовным участком; распределение между юридическими лицами и ИП квот вылова; принятие решений о временном переводе рыбопромыслового судна под флаг иностранного государства; выдача разрешений на экспорт живых водных биоресурсов и т.д.

По Россельхознадзору в список включена в том числе выдача разрешений на вывоз из России животных и продукции животного происхождения.

Также постановление предусмотрело перечень госуслуг для досудебного обжалования с 31 декабря 2024 г.

Для тех видов разрешительной деятельности, которые не вошли в перечень распоряжения, досудебное обжалование, согласно федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», станет обязательным с 1 января 2028 г.

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