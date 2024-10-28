Когда отказал двигатель: спасатели пришли на помощь рыбаку в Приморье

В Приморском крае сотрудники МЧС вернули на сушу рыболова, которого на резиновой лодке унесло в море. У плавательного средства перестал работать мотор.

Спасатели пришли на помощь унесенному в море рыбаку в Приморском крае. Утром в выходной мужчина отправился порыбачить на резиновой лодке в залив Восток. Когда лодка уже было на удалении от берега около 4 км, у нее отказал двигатель — плавсредство стало уносить в море, передает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ГУ МЧС по Приморскому краю.

«После сообщения о происшествии на помощь к рыбаку незамедлительно были направлены спасатели МЧС России. Спустя некоторое время сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили рыбака и вернули его на сушу», — сообщили в ведомстве.

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