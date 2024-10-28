Три дела о рыбалке на озере заслушают в Омской области

В Омской области завершено расследование сразу трех уголовных дел в отношении шести жителей Крутинского района, обвиняемых в незаконной добыче пресноводных рыб. По данным правоохранителей, сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей.

Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба).

«В ходе дознания установлено, что все фигуранты, в сговоре по двое человек, в мае текущего года в период нереста, когда рыбалка запрещена, организовали незаконную добычу рыбы на трех локациях озера Ик Крутинского района», — сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фигурантов задержали инспекторы Росрыболовства и передали прибывшим полицейским. Разрешений на вылов у задержанных не было.

Правоохранители изъяли более 700 экземпляров пеляди, окуня, карпа и золотого карася. Для незаконной добычи фигуранты использовали лодки и сети. Нанесенный ущерб добровольно возмещен не был, отметили в пресс-службе.

Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными актами переданы в суд.

Читайте также: Байкальский омуль продолжает страдать от браконьерского пресса

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews