Байкальский омуль продолжает страдать от браконьерского пресса

В Иркутской области полицейские задержали водителя, перевозившего порядка 300 кг байкальского омуля. Автомобилист заверял, что купил рыбу для личного потребления, но правоохранители в этом усомнились.

В ходе операции «Нерест» в селе Баяндай полицейские остановили автомобиль «Мицубиси Лансер». В ходе общения с водителем выяснилось, что он перевозит в машине 15 ящиков с рыбой. Документов на нее при этом не оказалось, рассказали Fishnews в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

Для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники доставили жителя Иркутского района в отдел полиции. Дознавателю мужчина пояснил, что приобрел все 1660 хвостов омуля в селе Еланцы Ольхонского района для личного потребления, а не для продажи. Однако его историю полицейские поставили под сомнение.

Рыбу направили на ихтиологическое исследование. По их результатам специалист подтвердила, что это байкальский омуль.

Дознаватель отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча с причинением особо крупного ущерба).

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