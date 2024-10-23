Байкальский омуль продолжает страдать от браконьерского пресса
В Иркутской области полицейские задержали водителя, перевозившего порядка 300 кг байкальского омуля. Автомобилист заверял, что купил рыбу для личного потребления, но правоохранители в этом усомнились.
В ходе операции «Нерест» в селе Баяндай полицейские остановили автомобиль «Мицубиси Лансер». В ходе общения с водителем выяснилось, что он перевозит в машине 15 ящиков с рыбой. Документов на нее при этом не оказалось, рассказали Fishnews в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.
Для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники доставили жителя Иркутского района в отдел полиции. Дознавателю мужчина пояснил, что приобрел все 1660 хвостов омуля в селе Еланцы Ольхонского района для личного потребления, а не для продажи. Однако его историю полицейские поставили под сомнение.
Рыбу направили на ихтиологическое исследование. По их результатам специалист подтвердила, что это байкальский омуль.
Дознаватель отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча с причинением особо крупного ущерба).
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