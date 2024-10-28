Кредиты тянут отрасль на дно

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, задолженность по кредитам в рыбной отрасли к началу октября превысила 1,1 трлн рублей. Это проблема номер один для предприятий, подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

На пресс-конференции 24 октября президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил озабоченность бизнеса высокой ключевой ставкой. Он напомнил, что рыбодобывающие компании являются крупнейшими инвесторами в обновление флота и развитие береговой инфраструктуры.

По оценкам ассоциации, общая задолженность предприятий рыбной отрасли по кредитам на 1 октября 2024 г. уже перевалила за 1,1 трлн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

«У целого ряда предприятий в текущем году есть необходимость гасить не только проценты, но и тело кредита. По нашим оценкам, в следующем году оплата банковских процентов будет составлять около 85 млрд рублей. Это уже даже больше, чем налоговые платежи отрасли, — предупредил Герман Зверев. — Оплата тела кредитов в следующем году, по нашим оценкам, будет составлять порядка 65 млрд рублей. Это сейчас проблема номер один для предприятий».

Добавим, что 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%.

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