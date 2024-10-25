ВАРПЭ представила исследования рыбного экспорта

Мировой рыбный рынок сейчас находится в состоянии переналадки, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. ВАРПЭ подготовила исследование по перспективам поставок российской рыбы и морепродуктов — с разбивкой по категориям продукции и географии.

Результаты исследования ВАРПЭ «Рынки и продукция: перспективы развития экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 г.» президент ассоциации Герман Зверев представил на пресс-конференции ТАСС 24 октября.

К анализу потенциала поставок в объединении подошли через призму продуктовых категорий и географических рынков, сообщает корреспондент Fishnews. В 2023 г. 90% российской экспортной выручки дали 13 товарных категорий (среди них — мороженые минтай и треска, краб, мороженая ставрида, сардина-иваси, сельдь) и четыре рынка — Китай, Южная Корея, Япония и Евросоюз.

«Мы попытались собрать такую шахматную доску, на которой каждая товарная категория представляла собой некую фигуру, а географические рынки, соответственно, клетки. И попробовали подвигать эти товарные категории, каждую, в горизонте шести лет», — обрисовал подход к исследованиям руководитель ВАРПЭ.

Общий период при этом был разбит на промежуточные этапы — 2025 и 2027 гг. Ассоциация изучила, в какие страны, в какие годы и какой объем конкретных экспортных позиций могут поставлять российские рыбопромышленники и переработчики.

Глава объединения отметил, что мировой рыбный рынок сейчас находится в состоянии переустройства. Уходят две основы, на которых он базировался. Так, меняется ситуация со свободой товарных потоков.

«Мы видим, что целый ряд стран ввели таможенные барьеры, целый ряд стран ввели запреты на перемещение российской рыбопродукции либо рыбопродукции, произведенной из российских уловов», — обратил внимание Герман Зверев.

Сказывается на мировом рыбном рынке и снижение привлекательности Китая как мировой рыбоперерабатывающей фабрики.

Неустойчивое равновесие, в котором сейчас находится мировой рыбный рынок, будет продолжаться еще два-три года, а к 2030 г. он придет в ригидное состояние, в котором будет находиться следующие 10-15 лет, полагают в ВАРПЭ.

Один из ключевых выводов, сделанных в исследовании, — высокие риски для экспорта, который идет в недружественные страны, рассказал президент ВАРПЭ. «Мы считаем важной и реализуемой задачу по расширению географии экспорта», — подчеркнул руководитель ассоциации.

Большой потенциал, считают в ВАРПЭ, у рынков стран БРИКС. Сейчас туда отправляется примерно 50% продукции, но эти рынки в дальнейшем с учетом развития объединения могут вобрать в себя почти две трети поставок. Герман Зверев отметил, что у ассоциации есть предложения по повышению привлекательности этих рынков.

В отраслевом объединении также подчеркнули, что считают важным работать с разной продукцией: не только с продуктом с высокой добавленной стоимостью, но и с продукцией охлажденной, живой и т.д.

Какие перспективы видят в ассоциации

По оценкам ВАРПЭ, доля экспорта рыбы и морепродуктов в Европейский союз может снизиться с 14,9% (779,3 млн долларов) в 2023 г. до 6,5% (570,4 млн долларов) в 2030-м. При этом потенциал поставок в Китай — 4,88 млрд долларов (рост доли с 53,3% до 55%), Республику Корея —1,48 млрд долларов (увеличение с 15,3% до 16,7%), Японию — 1,41 млрд долларов (с 14,5% до 15,9%). Кроме того, в пять раз могут вырасти поставки в дружественные страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока — 523,2 млн долларов.

Краб (в живом, охлажденном и свежем виде, а также мороженый) и минтай могут остаться главными экспортными позициями, полагают в ассоциации. Перспектива поставок минтая и продукции глубокой переработки из него (сурими, филе, икра) — 1,6 млрд долларов, а всех видов краба — 3,6 млрд долларов.

В целом потенциал российского экспорта рыбы и морепродуктов в ВАРПЭ оценили в 8,85 млрд долларов.

В ассоциации рассчитывают, что результаты исследований будут иметь практическую ценность и помогут в достижении целей, которые глава государства поставил по развитию экспорта. Также проведенный анализ может стать основой для подтверждения и обоснования мер господдержки рыбной отрасли, «финансовое состояние которой сейчас чрезвычайно тревожное», заявил Герман Зверев.

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