Краб Северного бассейна опробует автопуть до Китая

Живой краб из Мурманска впервые отправлен напрямую в Китай в автомобильном транспорте, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. Каждая машина снабжена специальной системой для перевозки ценного морепродукта.

Отправка живого краба автотранспортом напрямую из Мурманская в Китай осуществлена под контролем специалистов Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Живого краба доставили в морской порт Мурманск на промысловом судне и выгрузили на предприятие для временной передержки. Затем краба переместили в специализированный автотранспорт. Каждая машина снабжена емкостями с водой, а также системами подачи кислорода и фильтрации, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.Температурные параметры воды заданы в автоматическом режиме. Подконтрольный товар транзитом через Казахстан последовал в Китай.

Всего экспортировано 20 тонн продукции, краб прошел проверку на соответствие требованиям Китая.

Напомним, что после закрытия традиционных рынков сбыта краб с Северного бассейна стал осваивать азиатские страны, при этом был выстроены новые логистические схемы. Например, доставка авиатранспортом, а также в рамках мультимодальных перевозок .

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