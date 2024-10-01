Деньгам от продажи крабовых квот «прописали» путь в проекте закона о бюджете

В случае поступления доходов от крабовых аукционов средства должны пойти на поддержку сельского и рыбного хозяйства, говорится в проекте закона о федеральном бюджете на трехлетний период.

Законопроект «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внесен на рассмотрение Госдумы.

Правительство в том числе предложило предусмотреть в качестве основания для изменения показателей сводной бюджетной росписи без правки закона о бюджете распределение средств по сельскому и рыбному хозяйству. Оговаривается, что в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от аукционов по продаже долей квот добычи крабов в инвестцелях бюджетные ассигнования должны пойти на реализацию решений правительства по поддержке отраслей

На 2025 г. это сумма до 2 485 138,6 тыс. рублей, на 2026 г. — до 4 808 380,7 тыс. рублей, на 2027 г. — до 3 969 250,9 тыс. рублей.

Напомним, что первые крабовые аукционы с закреплением за покупателями долей квот инвестиционных обязательств прошли в 2019 г. В 2022 г. на законодательном уровне было предусмотрено проведение торгов второго этапа — с разными сроками аукционов.

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