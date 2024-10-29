Каких видов рыбопродукции стали производить больше, подсчитал Рыбный союз

За январь-сентябрь в России произведено 3,26 млн тонн рыбопродукции — на 5% ниже уровня прошлого года, сообщили в Рыбном союзе со ссылкой на Росстат. В отраслевом объединении указали на рост выпуска продукции глубокой переработки и морепродуктов.

Производство мороженой рыбы в России за девять месяцев 2024 г. сократилось на 12% — до 2,1 млн тонн. В качестве основной причины здесь аналитический центр Рыбного союза называет снижение вылова лосося на Дальнем Востоке в 2,6 раза к уровню прошлого года. На 27 октября выловлено порядка 234 тыс. тонн красной рыбы, сообщает корреспондент Fishnews.

Выпуск мороженого рыбного филе прибавил 5% — до 186 тыс. тонн. При этом в два раза увеличился объем производства филе сельди на судах — до 52 тыс. тонн за неполные десять месяцев.

Рыбных консервов выпущено на 3% больше, чем годом ранее, — 141 тыс. тонн. По этой категории продолжается восстановительный рост после падения в 2022 г., обратили внимание эксперты союза.

Выпуск рыбных пресервов вырос на 16% — до 80 тыс. тонн. Такая динамика связана с увеличением объемов вылова тихоокеанской сельди на 16% год к году, до 340 тыс. тонн на конец октября.

Объем производства мороженых ракообразных стал больше на 27% и составил 84 тыс. тонн. Положительная динамика может объясняться увеличением российского вылова креветок на 15% год к году, до 25,2 тыс. тонн в январе-октябре, и расширением импорта креветок в январе-октябре 2024 г. на 18%, до 80,5 тыс. тонн.

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