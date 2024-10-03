Объединения рыбаков и переработчиков развивают сотрудничество

Одной из тем встречи председателя Рыбного союза Александра Панина с участниками Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока стало развитие внутреннего рынка рыбопродукции.

Для повышения потребления рыбной продукции внутри страны важно отходить от ярлыков, навязанных отрасли извне, и рассказывать о ценности рыбы и морепродуктов с точки зрения здоровья и качества жизни. На этот тезис, уже озвученный на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, глава Рыбного союза Александр Панин вновь обратил внимание на встрече с членами Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Именно на ценность и полезность рыбы и морепродуктов должен быть направлен вектор внимания, уверен руководитель союза. Стереотипные представления о рыбной продукции как о чем-то дорогом и не всегда доступном — барьер на пути развития внутреннего потребления, с которым надо бороться общими усилиями, призвал коллег Александр Панин на площадке Fishnews Online.

По данным Росстата, за январь-август 2024 г. средняя цена на рыбу составила 241 рубль, курицу — 220 рублей, свинину — 345 рублей, говядину — 551 рубль, то есть утверждение о том, что рыбная продукция — самая дорогая, не подтверждается даже средними показателями, привел цифры руководитель союза. А здесь корректно напомнить, что и среди категории рыбных товаров — большое видовое и ценовое разнообразие.

При этом, отметил глава объединения, в отрасли запущен целый ряд программ по продвижению рыбопродукции на внутреннем рынке. Это также должно внести свой вклад в развитие потребления.

Кроме того, члены координационного совета отметили важность борьбы со стереотипами, мешающими развитию потребления.

Еще одной темой встречи стала проблематика «рыбных бирж».

Напомним, что в состав Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока входят руководители отраслевых объединений из ключевых рыбодобывающих регионов: президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын и председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Рыбный союз объединяет переработчиков и дистрибьюторов продукции из водных биоресурсов.

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