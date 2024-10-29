В Карелии объявили аукцион на рыбоводные участки

В Республике Карелия на торги выставили два озерных и два морских участка под индустриальную аквакультуру. Заявки можно подать до 26 ноября.

Организатор аукциона — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, рыбоводные участки располагаются в Муезерском, Кондопожском и Лоухском муниципальных районах.

Два РВУ находятся на озерах Калмозеро и Кондозеро. Размер участков — 52,5 га и 13,5 га, стартовая стоимость — 168 тыс. и 42 тыс. рублей соответственно.

Еще два участка, площадью 120,9 га и 107,4 га, расположены в Белом море. Начальные цены этих лотов — 335,1 тыс. и 297,7 тыс. рублей соответственно.

Торги планируется провести в Санкт-Петербурге 12 декабря. С победителями заключат договоры сроком на 10 лет.

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