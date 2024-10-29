Ученые ПИНРО на практике проверят методики оценки численности палтуса

В ходе экспедиции в район Шпицбергена и острова Медвежий сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) проведут комплексные исследования донных видов рыб. Рейс будет проходить в октябре-декабре на НИС «Вильнюс».

В этих районах на глубоководных участках на стыке Баренцева, Норвежского и Гренландского морей и прилегающих участках Северного Ледовитого океана в осенне-зимний период традиционно распределяются нерестовые скопления синекорого (черного) палтуса, рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

Планируется выполнить оценку численности взрослой части популяции палтуса, что позволит уменьшить неопределенность в этом вопросе. Модели оценок запасов, применяемые для выработки рекомендаций по вылову, показывают уменьшение биомассы запаса черного палтуса. Однако промысловики не отмечают снижения уловов.

Сопутствующая цель экспедиции — сбор данных для более точной оценки запасов морских окуней, трески, пикши и других ценных донных промысловых рыб. Специалисты проведут работы по изучению кормовой базы рыб, паразитологические и фаунистические исследования, соберут информацию о встречаемости морских млекопитающих и видов — индикаторов уязвимых морских экосистем.

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