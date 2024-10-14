Ученые составят новые промысловые прогнозы по Баренцеву морю

Специалисты Полярного филиала ВНИРО завершили ежегодную экосистемную съемку Баренцева моря. В рейсе собрали первичные данные для оценки промысловых запасов, которые позволят дать рекомендации по изъятию рыб и беспозвоночных на будущие годы.

Работы выполняло НИС «Вильнюс» на обширной акватории в исключительных экономических зонах России и Норвегии, а также в открытой части Баренцева моря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, специалисты оценили численность и биомассу пелагических (мойвы, сайки, сельди) и донных (трески, пикши, палтуса, камбаловых и других) видов рыб, промысловых беспозвоночных (северной креветки, краба-стригуна опилио, камчатского краба).

Кроме того, ученые выполнили океанографические исследования. Планируется, что комплекс собранной информации позволит более точно оценить процессы, происходящие в экосистеме Баренцева моря в целом и сообществе промысловых гидробионтов в частности. А также дать прогноз их развития на ближайшие два года.

В рейсе собрали множество проб: зоопланктона; на содержание частиц микропластика в тканях рыб и воде; для последующего анализа загрязнения промысловых гидробионтов. Специалисты изучили состояние донных сообществ и распределение видов-индикаторов уязвимых экосистем.

В пресс-службе обратили внимание: в рутине научной работы иногда происходят и неожиданные события. Так, в улове одного из тралений обнаружили ребро кита, предположительно малого полосатика. Оно станет предметом экспозиции, посвященной истории и исследованиям, которые проводит филиал.

Когда судно находилось в 300 км от ближайшего берега, на палубу сел изможденный и ослабевший большой пестрый дятел. Ученые спасли птицу, помогли ей восстановиться и благополучно доставили на сушу.

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