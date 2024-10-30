Уловы лососей в Приморском крае подобрались к 2 тыс. тонн

В Приморском крае 25 октября официально закрылась лососевая путина. В этом году регион поймал более 1,9 тыс. тонн красной рыбы.

Промышленный лов тихоокеанских лососей в Приморском крае вели два рыбодобывающих предприятия: ООО «Тройка» и ООО «Акватехнологии» в Тернейском муниципальном округе. Традиционным промыслом представители коренных малочисленных народов занимались в Ольгинском, Лазовском и Тернейском муниципальных округах.

Вылов симы и горбуши начался в Тернейском округе 29 мая и продлился до 10 августа. Кету в Тернейском округе ловили с 15 августа до 10 октября, в Ольгинском и Лазовском округах — с 21 сентября до 25 октября соответственно.

Всего в регионе поймано около 1,8 тыс. тонн горбуши, кеты — более 97 тонн, симы — более 19 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края. Это достаточно высокий улов для региона. Для сравнения: в аналогичном четном, 2022-м, году рыбаки края взяли около 800 тонн тихоокеанских лососей.

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