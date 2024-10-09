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С начала «красной» путины на Дальнем Востоке сотрудники рыбоохраны выявили 5716 нарушений

Защитники лосося подвели промежуточные результаты

С начала лососевой путины на Дальнем Востоке сотрудники рыбоохраны выявили 5716 нарушений (+4,3% к прошлогоднему уровню). При этом доля преступлений снизилась на 24% — зарегистрирован 251 такой случай, отмечают в Росрыболовстве.

Операция «Тихоокеанский лосось» проводится на Дальнем Востоке с начала лососевой путины. Для более эффективной защиты красной рыбы организовано межведомственное взаимодействие инспекторов рыбоохраны, сотрудников МВД и ФСБ, а также Росгвардии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, всего за время путины изъято 3907 орудий лова (+3,4% к уровню прошлого года) и 17,3 тонны биоресурсов (-18,7%).

Основные нарушения — использование запрещенных орудий добычи, вылов лососевых сверх установленной нормы, промысел в запретных местах.

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