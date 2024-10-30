Нижегородские рыбхозы наращивают объемы производства

Рыбоводные хозяйства Нижегородской области по итогам трех кварталов 2024 г. произвели 274 тонны товарной рыбы и 278 тонн рыбопосадочного материала. Это на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

За январь–сентябрь предприятия Нижегородской области вырастили 552 тонны продукции товарной аквакультуры — 274 тонны товарной рыбы и 278 тонн рыбопосадочного материала. По информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, это на 46 тонн больше, чем за первые девять месяцев 2023 г.

В настоящее время на территории области работают 28 рыбоводных хозяйств. «Лидирующим по производству продукции товарной аквакультуры является рыбхоз «Полдеревский», который получил свыше 177 тонн рыбопосадочного материала и 102 тонны товарной рыбы. Неплохие результаты показал рыбхоз «Велетьма», по итогам третьего квартала здесь вырастили 83 тонны товарной рыбы», — рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

В регионе действует госпрограмма, в рамках которой возмещается часть затрат на один килограмм реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. Отбор рыбоводных хозяйств, претендующих на получение субсидии, проводится ежеквартально. В текущем году на финансирование этой программы в бюджете Нижегородской области заложено более 18 млн рублей.

В планах на 2024 г. — довести объемы производства продукции товарной аквакультуры до 592 тонн, где 331 тонну обеспечат получатели господдержки. Однако к середине октября нижегородские предприятия аквакультуры, получающие субсидию, уже превзошли плановый показатель и произвели 423 тонны продукции.

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