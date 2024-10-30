Во Вьетнаме установили дедлайн для искоренения ННН-промысла

Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха потребовал положить конец промыслу судов, работающих без надлежащей регистрации, лицензий на лов и сертификатов о проверках. С «судами-призраками» необходимо полностью разобраться до 20 ноября.

Решение было принято в ходе телеконференции между членами Национального руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом, министерствами и местными властями, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Используя местные базы данных ВМФ Вьетнама, береговая охрана, пограничники и рыбинспекторы должны провести комплексную инспекционную компанию, чтобы задержать все «суда-призраки».

В рамках полученных поручений Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий во взаимодействии с другими министерствами, агентствами и местными властями должны использовать технические решения для борьбы с нарушениями, связанными с системой мониторинга судов.

Санкции за нарушения должны быть высокими и включать в себя конфискацию улова, рыболовных судов и даже изъятие лицензий у капитанов, которые не соблюдают установленные правила.

Минсельхозу также поручено сотрудничать с местными властями для разработки нормативных актов, уточняющих обязанности организаций, частных лиц и предприятий, участвующих в торговле рыбопродукцией неясного происхождения, для более строгого соблюдения правил противодействия ННН-промыслу.

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