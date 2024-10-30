Важный этап для промысла: Росрыболовство распределяет ОДУ по видам квот

Федеральное агентство по рыболовству приняло приказы о распределении по видам квот общих допустимых уловов на 2025 г. еще для двух бассейнов — Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского.

Общий допустимый улов водных биоресурсов Волжско-Каспийского бассейна распределен по видам квот приказом Росрыболовства от 28 октября 2024 г. № 587.

Как сообщает корреспондент Fishnews, определены объемы на Каспии, которые отводятся под рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, для нужд аквакультуры и промышленного лова. Для промысла, в частности, отведены квоты сазана, леща, щуки. Напомним, что далее объемы квоты определяются уже предприятиям.

Распределение для Азово-Черноморского бассейна предусмотрено приказом ФАР от 28 октября 2024 г. № 588. Объемы отведены для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ранее ОДУ по видам квот на предстоящий год был распределен на Северном бассейне.

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