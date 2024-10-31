Центробанк обнародовал график решений по ключевой ставке на 2025 год

Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке на предстоящий год. Предполагается сохранить формат резюме обсуждения ставки и пресс-конференций главы ЦБ.

Первое в следующем году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 14 февраля. Такая дата указана в опубликованном регулятором календаре решений по ключевой ставке на 2025 г.

Как и в этом году, предполагается размещать резюме обсуждений «ключа», сообщает корресподент Fishnews. Как отмечали ранее в ЦБ, этот документ отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике и инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ставке.

Также планируется сохранить публикацию среднесрочных прогнозов ЦБ и пресс-конференции председателя Банка России.

Напомним, что на заседании 25 октября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку до 21%.

Также Центробанк опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. Регулятор рассматривает варианты развития ситуации в базовом сценарии и трех альтернативных: с возможной ключевой ставкой в среднем за год от 15-18% (дезинфляционный сценарий) до 22-25% (рисковый сценарий) в 2025 г.

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