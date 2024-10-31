Парламентарии предложили шире предоставить права на традиционный промысел

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о распространении приоритетного права пользования природными ресурсами, предусмотренного для коренных малочисленных народов, на их земляков.

Проект, поступивший в Госдуму, предусматривает внесение изменений в законы о животном мире, рыболовстве и в Водный кодекс, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, разработчики поправок предлагают прописать: право на приоритетное пользование животным миром на территориях традиционного расселения в местах традиционного проживания и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов имеют не только представители КМНС и их объединения, но и те, кто родился в этих местах, и те, кто проживает там не меньше 35 лет.

На эти категории граждан, согласно законопроекту, будут распространены принципы организации традиционного рыболовства, которые сейчас предусмотрены для коренных малочисленных народов.

«Граница в 35 лет проектируется для соблюдения баланса прав коренных малочисленных народов и добавляемых категорий, а также принципа соразмерности», — указано в пояснительной записке к проекту закона.

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