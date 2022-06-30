Старожилам Камчатки может помочь общественная инициатива

На старожильческое население Камчатского края возможно распространить права традиционного рыболовства КМНС, заявил глава регионального минрыбхоза Андрей Здетоветский. По его мнению, реализации идеи помогла бы общественная инициатива.

Вопрос о правах старожилов на вылов водных биоресурсов задали на прямой линии министра рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветского. Он отметил, что федеральный закон о гарантиях прав КМНС действительно предусматривает возможность распространения льгот на лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

«Такая дискуссия сейчас (на территории Камчатского края — прим. ред.) ведется, возможность такая есть. Но пока дальше обсуждения этой идеи ситуация не сдвинулась. Может быть, какая-то общественная инициатива эту идею поддержит», — сказал Андрей Здетоветский.

Напомним, ранее краевой минрыбхоз подготовил проект законодательной инициативы по распространению на старожильческое население возможностей традиционного рыболовства КМНС. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Солодов.

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