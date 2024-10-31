Сотрудники камчатской рыбоохраны стали фигурантами уголовного дела

В Камчатском крае трех старших госинспекторов Северо-Восточного теруправления Росрыболовства подозревают в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, взятку инспекторы получили в результате вымогательства от компании, строящей напорный коллектор через реку в Елизовском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Денежные средства подозреваемые требовали за незаконные действия по освобождению от административной ответственности в связи с допущенными нарушениями при исполнении контракта, а также общее покровительство фирме, отметили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за заведомо незаконные действия).

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