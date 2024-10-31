Озера Новосибирской области хотят задействовать в аквакультуре

В Новосибирской области объявлен аукцион на 29 участков для пастбищной аквакультуры. Прием заявок продлится до 20 ноября.

Организатором торгов выступает Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все рыбоводные участки расположены на озерах области.

Площадь разыгрываемых РВУ — от 5,5 га до 667 га. Начальные цены лотов варьируются от 4,4 тыс. до 533,6 тыс. рублей.

Торги планируется провести 3 декабря в Новосибирске. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования.

Читайте также: В Карелии объявили аукцион на рыбоводные участки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews