Норвежские ученые предложили увеличить допустимый улов снежного краба

Институт морских исследований (Норвегия) рекомендовал увеличить допустимый улов краба-стригуна опилио в Баренцевом море в 2025 г. почти на четверть — до 12 724 тонн. По мнению ученых, популяция этого промыслового объекта сейчас в хорошем состоянии.

В натуральном выражении рекомендуемое увеличение — 2,4 тыс. тонн по сравнению с квотой 2024 г., пишут СМИ. По словам менеджера по популяции института Анн Мерете Хьелсет (Ann Merete Hjelset), итоговая оценка запаса показала, что он находится в хорошем состоянии и численность краба выше, чем предполагалось во время оценки в 2023 г. В связи с чем и было принято решение рекомендовать увеличить квоту.

Институт морских исследований проводит оценку популяции краба на норвежском шельфе с 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews. Данные промыслового сезона в 2024 г. показали увеличение уловов. Впрочем, по мнению норвежских ученых, существует и некоторая неопределенность, так как оценка проводится с использованием данных о довольно коротком периоде, а также в отсутствие сведений о популяции с российской стороны, в то время как крабы постоянно мигрируют.

Кроме того, в институте рекомендуют установить период запрета на промысел с 1 июля по 31 декабря в 2025 г., чтобы защитить популяцию во время и после линьки. Также в институте предлагают начать использовать ловушки с использованием биоразлагаемой нити, чтобы предотвратить попадание краба в потерянные во время промысла орудия добычи.

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