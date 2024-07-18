Структура экспорта норвежских морепродуктов изменилась

Экспорт камчатского краба из Норвегии в первой половине 2024 г. значительно сократился. При этом королевство рекордно нарастило поставки за рубеж краба-стригуна опилио и креветок.

Данные привел Норвежский совет по морепродуктам (Norwegian Seafood Council, NSC), сообщает корреспондент Fishnews.

По информации NSC, в первой половине года норвежские компании поставили за рубеж 648 тонн камчатского краба общей стоимостью 347 млн крон (около 29,9 млн евро). Это на 27% меньше в денежном выражении и на 29% — по объемам, чем за аналогичный период 2023 г.

Главными экспортными направлениями для норвежского краба стали США, Канада и Вьетнам. При этом доля Соединенных Штатов выросла до 44%, а общая стоимость поставок туда незначительно увеличилась на 2%, достигнув 176 млн крон (примерно 15,2 млн евро).

Как отмечает аналитик совета Марте Софи Даниэльсен, снижение по камчатскому крабу обусловлено уменьшением квот, неблагоприятными погодными условиями в начале года и продолжительным периодом запрета на промысел в марте-апреле.

Зарубежные СМИ обращают внимание, что из-за роста спроса на живого краба на мировом рынке стоимость этого продукта достигла рекордных 596 крон (около 51 евро) закилограмм. Это на 39 крон (3,4 евро) больше, чем в первой половине 2022 г.

Кроме того, с 30% до 43% выросла доля экспорта замороженного краба. Причина — увеличение поставок в США, где норвежский краб замещает запрещенного к ввозу российского.

Экспорт же норвежского краба-стригуна опилио в первом полугодии достиг рекордных значений: 6 302 тонны общей стоимостью 711 млн крон (примерно 61,3 млн евро). Прибавки к показателям за аналогичный период 2023 г. составили 48% и 33% соответственно. Главными рынками стали Соединенные Штаты, Дания и Нидерланды.

А для норвежских экспортеров креветки нынешний год стал лучшим с начала века. За рубеж поставлено 15 178 тонн на 754 млн крон (около 65 млн евро). Это на 17% выше по стоимости и на 52% больше по объемам к уровню прошлого года. Главные направления продаж — Швеция, Великобритания и Дания.

По словам Марте Софи Даниэльсен, основными причинами таких хороших показателей по опилио и креветке являются увеличение квот и улучшающаяся ситуация на экспортных рынках.

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