Ученые собрали важные для промысловиков Ямала данные

Специалисты исследовали ресурс ряпушки на основной нерестовой реке Тазовского бассейна — Мессояха. Полученная информация позволит сформировать прогноз по вылову этой рыбы на 2026 г.

Река Мессояха на Ямале — традиционный пункт госмониторинга Тюменского филиала ВНИРО. Здесь каждую осень специалисты изучают нерестовую миграцию тазовской ряпушки.

В ходе исследований нынешнего года ученые провели массовые промеры и выполнили биологический анализ рыбы: определили длину, массу, пол, коэффициент жирности, готовность к нересту, а также среднюю плодовитость особей. Полученные данные помогут рассчитать, каким будет потомство, и оценить запасы этой промысловой рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Мессояха — основная нерестовая река Тазовского бассейна, здесь воспроизводится 90% местной популяции ряпушки. В этом году на нерест рыба пошла позже обычного, но в целом динамика наблюдений показывает, что запасы ряпушки остаются в стабильном состоянии с достаточно высокими продукционными показателями, обратили внимание ученые.

Так как река протекает в районе залегания газоносных месторождений, специалисты рыбохозяйственной науки не только изучают состояние водных биоресурсов, но и проводят анализ среды обитания с отбором гидробиологических и гидрохимических проб воды и грунта.

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