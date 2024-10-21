Восстановление сиговых обсуждают на межрегиональном уровне

Финансирование программы по восстановлению сиговых рыб в Обь-Иртышском районе планируется начать в 2025 г. Документ предполагает взаимодействие с промышленностью для наращивания объемов компенсационных выпусков молоди.

Совещание, на котором обсуждались вопросы по восстановлению популяции муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе, состоялось на площадке государственного научного центра «ВНИРО».

Обсуждение провел первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. В совещании участвовали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, представители министерств сельского хозяйства, науки и высшего образования, природных ресурсов и экологии РФ, администраций ХМАО, Томской, Тюменской областей, а также РАН и Главрыбвода.

Участники обсудили ряд вопросов, в том числе компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания в Обь-Иртышском районе, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Ранее была разработана программа по восстановлению популяции сиговых на срок до 2040 г. Финансирование планируется начать с 2025 г. Документ предполагает взаимодействие с промышленными и энергетическими компаниями для наращивания объемов выпусков рыбы в рамках компенсационных мероприятий.

Программа включает несколько разделов: научное обеспечение, работа по искусственному воспроизводству, рыбоохранные мероприятия, внесение изменений в нормативную базу и финансовый блок.

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