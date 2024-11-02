Новости
Глава Владивостока Константин ШЕСТАКОВ и генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» показал возможности своих цехов

На площадке «Дальрыбтехцентра» прошло заседание Совета по развитию промышленности Владивостока. Участники мероприятия смогли увидеть, как создается оборудование для рыбопереработки.

Заседание организовали в новом административно-производственном здании ДРТЦ. Участие в мероприятии приняли глава Владивостока Константин Шестаков, председатель городской думы Андрей Брик и руководители крупных промышленных предприятий столицы Приморья.

Площадка для встречи была выбрана неслучайно. Генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко входит в состав совета, а сам завод является одним из самых динамично развивающихся производственных предприятий Владивостока.

Строительство нового помещения, где прошло заседание, началось в 2022 г. На сегодняшний день рабочие уже завершили облицовку фасада здания, черновую отделку и благоустройство прилегающей территории.

Новое административно-производственное здание «Дальрыбтехцентра»

«Новое здание позволит увеличить наши мощности на 3600 кв. м. Вместе с ними всего в производстве будет задействовано около 8000 кв. м», — рассказал Fishnews Артем Шевченко.

В зале для собрания были выставлены образцы оборудования, спроектированного и собранного специалистами «Дальрыбтехцентра». Среди них — рыбонасос, сортировочная линия, машина для разделки минтая и другие.

Оборудование, созданное «Дальрыбтехцентром»

Перед началом заседания руководитель завода провел для участников встречи экскурсию по производственным цехам.

«Дальрыбтехцентр» занимается проектированием, изготовлением и монтажом технологического оборудования для судовой и береговой рыбопереработки. Эта миссия остается неизменной все 85 лет существования завода. География поставок обширная: большая часть заказов идет на Дальний Восток (в основном — Камчатский край и Сахалинская область), но и на западе страны у ДРТЦ есть клиенты.

Артем Шевченко отметил, что предприятие стремится к повышению производительности труда, постоянно обновляет свои мощности, технологически переоснащается и расширяет номенклатуру изделий. Только за последние пять лет на заводе реконструировано и модернизировано более 10 тыс. кв. м производственных цехов.

Многофункциональный лазерный станок Unimach

Импортозамещение — одно из важнейших направлений «Дальрыбтехцентра». По словам гендиректора предприятия, степень участия российского производителя в продукции ДРТЦ доходит до 80%. Более того, большинство запчастей и деталей для оборудования на заводе создают сами.

По мнению участников мероприятия, такие выездные собрания на территории промышленных предприятий более результативны, так как позволяют компаниям перенять опыт друг друга, даже если они работают в разных отраслях.

Рекламодатель — АО «Дальрыбтехцентр»

690012, Владивосток, ул. Калинина, 42

Тел.: +7 (423) 227-95-95

E-mail: sale@drtc.ru

drtc.ru

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама

  • Глава Владивостока Константин ШЕСТАКОВ и генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем ШЕВЧЕНКО
  • Экскурсия в механообрабатывающий цех
  • «Дальрыбтехцентр» показал возможности своих цехов
  • На площадке «Дальрыбтехцентра» прошло заседание Совета по развитию промышленности Владивостока
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокдальний восток
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Форум и выставка растут органично

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

    Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

    Генеральный директор компании «Шифудо»

    Анатолий БУРКОВ

    Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

    НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

    Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

    Для защиты рыбацких интересов

    В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

    Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

    На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

    Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.