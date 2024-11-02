«Дальрыбтехцентр» показал возможности своих цехов

На площадке «Дальрыбтехцентра» прошло заседание Совета по развитию промышленности Владивостока. Участники мероприятия смогли увидеть, как создается оборудование для рыбопереработки.

Заседание организовали в новом административно-производственном здании ДРТЦ. Участие в мероприятии приняли глава Владивостока Константин Шестаков, председатель городской думы Андрей Брик и руководители крупных промышленных предприятий столицы Приморья.

Площадка для встречи была выбрана неслучайно. Генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко входит в состав совета, а сам завод является одним из самых динамично развивающихся производственных предприятий Владивостока.

Строительство нового помещения, где прошло заседание, началось в 2022 г. На сегодняшний день рабочие уже завершили облицовку фасада здания, черновую отделку и благоустройство прилегающей территории.

«Новое здание позволит увеличить наши мощности на 3600 кв. м. Вместе с ними всего в производстве будет задействовано около 8000 кв. м», — рассказал Fishnews Артем Шевченко.

В зале для собрания были выставлены образцы оборудования, спроектированного и собранного специалистами «Дальрыбтехцентра». Среди них — рыбонасос, сортировочная линия, машина для разделки минтая и другие.

Перед началом заседания руководитель завода провел для участников встречи экскурсию по производственным цехам.

«Дальрыбтехцентр» занимается проектированием, изготовлением и монтажом технологического оборудования для судовой и береговой рыбопереработки. Эта миссия остается неизменной все 85 лет существования завода. География поставок обширная: большая часть заказов идет на Дальний Восток (в основном — Камчатский край и Сахалинская область), но и на западе страны у ДРТЦ есть клиенты.

Артем Шевченко отметил, что предприятие стремится к повышению производительности труда, постоянно обновляет свои мощности, технологически переоснащается и расширяет номенклатуру изделий. Только за последние пять лет на заводе реконструировано и модернизировано более 10 тыс. кв. м производственных цехов.

Импортозамещение — одно из важнейших направлений «Дальрыбтехцентра». По словам гендиректора предприятия, степень участия российского производителя в продукции ДРТЦ доходит до 80%. Более того, большинство запчастей и деталей для оборудования на заводе создают сами.

По мнению участников мероприятия, такие выездные собрания на территории промышленных предприятий более результативны, так как позволяют компаниям перенять опыт друг друга, даже если они работают в разных отраслях.

Рекламодатель — АО «Дальрыбтехцентр»

690012, Владивосток, ул. Калинина, 42

Тел.: +7 (423) 227-95-95

E-mail: sale@drtc.ru

drtc.ru

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама