Акватории Ленобласти распределят под рыбоводство

В Ленинградской области на аукцион выставлены четыре участка под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 3 декабря.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации , участки площадью от 0,55 га до 25 га находятся в Лужском, Выборгском и Приозерском районах. Самый маленький из РВУ, предназначенный под индустриальную аквакультуру, расположен на реке Вуокса-Вирта. Три остальных — на озерах, они предоставляются под пастбищную аквакультуру.

Стартовые цены лотов — от 1,8 тыс. рублей до 64 тыс. рублей. Торги предполагается провести 19 декабря в Санкт-Петербурге. Речной участок предоставляется на 10 лет, остальные на восемь. Все — на условиях совместного водопользования.

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