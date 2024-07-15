Ленобласть вводит новую субсидию для рыбоводов

В Ленинградской области в этом году появится новая для этого региона форма господдержки хозяйств аквакультуры — субсидия на производство продукции товарного рыбоводства.

«Ленинградская область остается в лидерах по производству форели в России, новая субсидия стимулирует рост объемов продукции, доведенной до потребителя. Современные экономические условия стали вызовом для отрасли и позволили начать производство отечественных кормов, которые уже закрывают 50% потребностей области, и строить собственные инкубационные цеха для выращивания малька. В 2024 году в области будут введены три новые площадки по производству посадочного материала форели, которые дадут до 10 млн штук молоди в год», — рассказал заместитель председателя правительства региона — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В рыбной отрасли Ленинградской области занято порядка 2,5 тыс. человек, трудящихся в 195 хозяйствующих субъектах. С начала года предприятия выловили 12 тыс. тонн и вырастили 5,4 тыс. тонн рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Ленинградская область находится на третьем месте в России по объемам выращивания форели и входит в первую десятку субъектов — лидеров по объемам производства продукции аквакультуры в целом. Общий объем поддержки рыбоводных предприятий региона за 2024 г. составит порядка 130 млн рублей, это один из самых высоких показателей в России, отмечают в областном правительстве.

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