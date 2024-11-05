Рыбинспектору из Самарской области грозит «уголовка»

В Самарской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рыбинспектора. По данным правоохранителей, фигурант предупреждал знакомых браконьеров о рейдах и хотел сбыть немаркированную продукцию.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные частью 1 статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий), пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и частью 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной продукции).

По версии следствия, в марте 2021 г. и январе-августе 2023 г. госинспектор Волго-Камского теруправления Росрыболовства систематически сообщал знакомым браконьерам о местах и времени проведения рейдов, а также разрешал нелегальный вылов на Волге (в зоне его ответственности).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, фигурант также купил, хранил и перевозил рыбу без документов и маркировки для последующей продажи. Стоимость этой продукции правоохранители оценили более чем в 700 тыс. рублей.

На автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews