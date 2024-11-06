Экс-сотруднице Россельхознадзора в Приморье инкриминируют мошенничество

В Приморском крае перед судом предстанет бывший государственный инспектор межрегионального управления Россельхознадзора. По версии следствия, она убедила предпринимателей в возможности беспрепятственно оформлять морепродукты за вознаграждение.

Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Владивостока. Она обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2020 г. по март 2024 г. женщина, будучи государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, незаконно получила от представителей коммерческих организаций, занимающихся перевозками грузов, свыше 1,5 млн рублей.

«Женщина убедила предпринимателей в наличии возможности оформлять для них ветеринарные сертификаты на вывозимые морепродукты и проводить контрольные мероприятия в ускоренном и беспрепятственном порядке в обмен на денежные вознаграждения. При этом она не являлась должностным лицом, уполномоченным на совершение таких действий», — сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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