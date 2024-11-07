Российские уловы подходят к 4,3 млн тонн

Отечественные пользователи с начала года освоили в общей сложности почти 4,3 млн тонн водных биоресурсов. Из них свыше 3,2 млн тонн добыто в Дальневосточном бассейне.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 1,78 млн тонн, трески — 96,7 тыс. тонн, сельди — 350,1 тыс. тонн (+49 тыс. тонн к уровню прошлого года), камбал — 57,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки освоили 395 тыс. тонн. Выловлено 201,2 тыс. тонн трески, 52,1 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+8,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы составили 62 тыс. тонн. Из них 32,5 тыс. тонн приходится на шпрот и 20,7 тыс. тонн на балтийскую сельдь.

В Азово-Черноморском бассейне добыли 27,5 тыс. тонн. Уловы хамсы составили 9,5 тыс. тонн, это на 0,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Волжско-Каспийский бассейн принес 61,4 тыс. тонн. Кильки освоено 20,9 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 15,8 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в совокупности почти 432,3 тыс. тонн.

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