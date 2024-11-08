«ВетИС» учат «отсекать» браконьерские уловы

Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») получила новые функции, чтобы предотвращать ввод в оборот водных биоресурсов неизвестного происхождения.

«Меркурий»

В компоненте «ВетИС» «Меркурий» запущен и работает автоматический модуль контроля, который ограничивает возможность оформления производственных транзакций без указания разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов.

«С его помощью автоматически вводится запрет на оформление таких транзакций, за исключением случаев, когда транзакция оформляется на искусственно выращенные (аквакультурные) гидробионты — водоросли, моллюсков, ракообразных, рыбу и иглокожих, для оформления которых в справочнике «Меркурия» добавлен признак «Происхождение гидробионтов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что в 2023 г. была реализована интеграция ГИС «Отраслевая система мониторинга» и ФГИС «ВетИС». Теперь сведения из разрешений на добычу, выдаваемых Росрыболовством, автоматически передаются в «ВетИС».

Сейчас система учитывает данные судовых суточных донесений (ССД). Благодаря этой интеграции для производственных ветеринарных сопроводительных документов, оформляемых на уловы на основании ССД, не требуется вносить в систему сведения, по какому разрешению на вылов были добыты рыба или морепродукты.

«Цербер»

С 1 октября в компоненте «ВетИС» «Цербер» заработала функция дополнительной проверки на наличие поднадзорного объекта с заявленным видом деятельности «воспроизведение ВБР». Нововведение позволяет эффективно бороться с нарушениями при оформлении транзакций на искусственно выращенные (аквакультурные) гидробионты, отметили в ветеринарном ведомстве.

«Это дает возможность определить, действительно ли существует и ведет хозяйственную деятельность предприятие по выращиванию гидробионтов», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

В пресс-службе обратили внимание, что в результате модернизации компонентов «ВетИС» резко снизился ввод в оборот водных биоресурсов неизвестного происхождения. Если до 1 октября еженедельный показатель оформленных в системе с нарушениями ВБР равнялся 4-5 тыс. тонн, то после модернизации системы такие объемы сократились до 1,7 тыс. тонн в неделю, приводит данные ведомство.

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