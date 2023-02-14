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В системе электронной ветсертификации меняется алгоритм формирования документов на основании ССД

Рыбаков сориентировали по изменениям в системе ветсертификации

С 15 февраля в системе электронной ветсертификации меняется алгоритм автоматического формирования документов на основании судовых суточных донесений. НЦБРП рассказал подробнее о предстоящих изменениях.

Алгоритм автоматизированного формирования ветеринарно-сопроводительных документов для добывающих предприятий в системе «ВетИС» будет изменен.

Сейчас в производственных ВСД на уловы, сформированных на основании ССД, в качестве владельца и хозяйствующего субъекта — производителя продукции указывается хозяйствующий субъект, который непосредственно подает донесения.

В связи с этим в Россельхознадзор стали поступать обращения от участников оборота о трудностях, которыми они сталкиваются при экспорте своей продукции за рубеж. Предприятие — производитель экспортируемой продукции должно быть внесено в реестр экспортеров компонента «Цербер» (ФГИС «ВетИС»), а также иметь разрешающий статус аттестации (в случае судов на экспорт аттестуется пара – судно и хозяйствующий субъект — судовладелец).

Если вылов осуществлялся на арендуемом судне, то в документе, подтверждающем происхождение, в компоненте «Меркурий» на экспортируемую партию продукции сейчас указывается хозяйствующий субъект — арендатор судна в качестве хозяйствующего субъекта — производителя. Это приводит к трудностям при оформлении экспортных документов, рассказали Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Алгоритм формирования ветеринарно-сопроводительных документов на основании ССД в связи с этим решили изменить. В «Меркурии» в поле «Хозяйствующий субъект (владелец продукции)», которое находится в блоке «Информация о владельце», будут отображаться сведения о хозяйствующем субъекте – владельце судна.

Также в «Меркурии» при автоматизированном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на основании ССД будет содержаться информация о судне, осуществившем вылов, о номере промыслового разрешения.

После формирования в автоматизированном режиме производственного ВСД на уловы, если судно находится в аренде, потребуется оформление дополнительной транзакции: «смена владельца без перевозки», которая будет отражать переход собственности от судовладельца к хозяйствующему субъекту — арендатору судна. Такую транзакцию может оформить пользователь хозяйствующего субъекта — судовладельца либо государственный ветеринарный врач, обсуживающий судно.

Информация из Росрыболовства в Россельхознадзор направляется в автоматизированном режиме по согласованным таблицам передачи данных.

Предусматривается переходный период — три месяца. На это время в системе «ВетИС» сохранится возможность для ручного ввода информации в отношении оформления производственных ветеринарно-сопроводительных документов на партии добытых водных биоресурсов хозяйствующими субъектами и судами, зарегистрированными в ОСМ и передающими ССД.

«Вопросы и предложения, касающиеся таких изменений, а также автоматизированного оформления ВСД на основании данных ССД, просим направлять по электронной почте на адрес mercury@fsvps.ru», — обратили внимание в НЦБРП.

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