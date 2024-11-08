Специалисты ПИНРО проверили запасы северных морей

Сотрудники Полярного филиала ВНИРО с июня по сентябрь провели исследования на российских рыболовных траулерах. Ученые собрали информацию о запасах скумбрии, атлантической сельди, путассу, синекорого палтуса.

На борту траулера «Капитан Назин» велись наблюдения в период нагульных и возвратных миграций пелагических рыб. Специалист вел работы в открытой части Норвежского моря, рыболовной зоне Фарерских островов и экономзоне Норвегии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, получены данные о распределении, поведении и биологическом состоянии скумбрии, атлантической сельди и путассу в летне-осенний период. Изучены закономерности формирования скоплений рыб в зависимости от внешней среды и кормовой базы.

Также ученый описал гидрометеорологические условия и проанализировал промысловую и поисковую деятельность судна, особенности промысла скумбрии и сельди в это время.

На борту траулера-процессора «Баренцево море» научно-исследовательские работы велись на участках западного склона Медвежинской банки. Получены данные о распределении и биологическом состоянии донных рыб, изучены трофические взаимоотношения гидробионтов, состояние сырьевой базы промысла, закономерности формирования скоплений различной плотности в зависимости от внешней среды, кормовой базы и антропогенных факторов.

В филиале отметили: подтверждены основные пути преднерестовых миграций синекорого (черного) палтуса, выявлены участки формирования скоплений этой рыбы.

Собранные материалы используют для пополнения базы данных института, составления прогнозов и рекомендаций. Также полученную информацию представят Рабочей группе ИКЕС по арктическому рыболовству.

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